金門疫情嚴峻清消升級 楊鎮浯慰勉消毒大隊

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金門疫情日趨嚴峻，縣長楊鎮浯等人10日到環保局慰勉防疫消毒人員，環保局表示，為全面強化防疫消毒工作，已購置2台大型車載式噴霧機，提升環境清消效率。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月10日

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門疫情日趨嚴峻，縣長楊鎮浯今天在環保局長楊建立等人陪同下，到環保局慰勉防疫消毒人員；環保局報告表示，已購置2台大型車載式噴霧機，提升環境清消效率。

縣府發布新聞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，金門縣在109年初即成立防疫消毒大隊，消毒大隊成員以各鄉鎮公所清潔隊員為主力，主要任務是到各市場、社區、學校、機關等人潮聚集場所加強防疫消毒，並配合衛生單位疫調結果，針對確診者足跡、高風險場所，如防疫旅館、集中檢疫場周邊與快篩站等環境清消，是防疫工作不可或缺的一環。

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楊鎮浯表示，近期因為疫情，各鄉鎮公所清潔隊員為守護民眾的安全，格外辛苦，除收運垃圾服務及加強環境清潔維護外，還要加強防疫消毒，且各消毒大隊一旦接獲縣府應變指揮中心通報，全年無休隨即派員前往消毒，全力守護縣民健康。

環保局表示，近期為全面強化防疫消毒工作，購置2台大型車載式噴霧機，提升環境清消效率，以期控制並減少COVID-19發生機率；環保局並提醒民眾做好防疫措施、保持社交距離，降低感染風險，定期清潔家戶內外環境，與防疫消毒大隊共同守護環境。（編輯：謝雅竹）1110510