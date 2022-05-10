更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎
國際

烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
九宮格匡列爭議多 教育部：請學校從寬認定防疫假
首頁 / 地方

金門疫情嚴峻清消升級 楊鎮浯慰勉消毒大隊

2022/5/10 18:16（5/10 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門疫情日趨嚴峻，縣長楊鎮浯等人10日到環保局慰勉防疫消毒人員，環保局表示，為全面強化防疫消毒工作，已購置2台大型車載式噴霧機，提升環境清消效率。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月10日
金門疫情日趨嚴峻，縣長楊鎮浯等人10日到環保局慰勉防疫消毒人員，環保局表示，為全面強化防疫消毒工作，已購置2台大型車載式噴霧機，提升環境清消效率。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門疫情日趨嚴峻，縣長楊鎮浯今天在環保局長楊建立等人陪同下，到環保局慰勉防疫消毒人員；環保局報告表示，已購置2台大型車載式噴霧機，提升環境清消效率。

縣府發布新聞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，金門縣在109年初即成立防疫消毒大隊，消毒大隊成員以各鄉鎮公所清潔隊員為主力，主要任務是到各市場、社區、學校、機關等人潮聚集場所加強防疫消毒，並配合衛生單位疫調結果，針對確診者足跡、高風險場所，如防疫旅館、集中檢疫場周邊與快篩站等環境清消，是防疫工作不可或缺的一環。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊鎮浯表示，近期因為疫情，各鄉鎮公所清潔隊員為守護民眾的安全，格外辛苦，除收運垃圾服務及加強環境清潔維護外，還要加強防疫消毒，且各消毒大隊一旦接獲縣府應變指揮中心通報，全年無休隨即派員前往消毒，全力守護縣民健康。

環保局表示，近期為全面強化防疫消毒工作，購置2台大型車載式噴霧機，提升環境清消效率，以期控制並減少COVID-19發生機率；環保局並提醒民眾做好防疫措施、保持社交距離，降低感染風險，定期清潔家戶內外環境，與防疫消毒大隊共同守護環境。（編輯：謝雅竹）1110510

金門疫情日趨嚴峻，縣長楊鎮浯（前中）10日在環保局長楊建立（前右3）等人陪同下，到環保局慰勉防疫消毒人員，並致贈消毒人員服裝配件，感謝防疫人員的辛勞。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月10日
金門疫情日趨嚴峻，縣長楊鎮浯（前中）10日在環保局長楊建立（前右3）等人陪同下，到環保局慰勉防疫消毒人員，並致贈消毒人員服裝配件，感謝防疫人員的辛勞。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族