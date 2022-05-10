金門2確診者外出送辦 楊鎮浯譴責籲從重量刑

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣2名確診個案居家照護者，擅自外出遭人檢舉；縣長楊鎮浯今天表示，將依程序移送金門地方檢察署偵查，並要求從重量刑。依規定，最高可處2年徒刑。

楊鎮浯下午率縣府秘書長陳祥麟和衛生局長李錫鑫召開記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫況。

昨晚有民眾報案，檢舉潘姓與楊姓2名確診個案居家照護者，擅自外出違反規定；楊鎮浯表示，經過疫調，2人從昨晚6時到近9時外出，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條規定，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元到200萬元以下罰金，將在警方完成偵查程序後移送地檢署偵辦。

楊鎮浯同時譴責潘姓與楊姓2人，要求法院從重量刑；他並再次呼籲確診個案居家照護者，應切實遵守不得外出的規範，勿心存僥倖；如有緊急就醫等外出需求，應先通知衛生局，以免觸法。對於2人足跡涉及場域已停業1天進行清消，員工快篩結果都是陰性。

楊鎮浯同時表示，衛生福利部金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，僅使用11床，尚有空床29床，請民眾放心。

此外，金門縣6歲至11歲國小學童，今天起開始施打疫苗，楊鎮浯表示，首日有46名學童施打，縣府將持續追蹤施打疫苗的學童狀況。陳姓學生家長受訪表示，孩子開始很緊張，但護理人員很親切和孩子聊天，不知不覺就打完了。但也有1名小六學生到了衛生所，才發現已滿12歲，無法施打，教育處表示，將會專案協助處理。

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根據縣府教育處統計，全縣6至11歲學童共3879人，其中願意接種的人數571人，比例為14.72%；首日計有46名學童施打。

記者會中，楊鎮浯報告，金門縣今天新增29名確診者，確診累計208例，目前收治中54例，都是無症狀或輕症。楊鎮浯說明，各縣市每天的確診數，依中央認定原則，有時按居住地，有時則採足跡發生地，金門縣是以發病者是否在金門為認定原則，加上發布的時間差，金門縣公布的案例數可能會略高於中央數字。（編輯：謝雅竹）1110510

金門縣6至11歲學童10日起開始施打首劑莫德納疫苗，縣長楊鎮浯表示，第一天計有46名學童接種，縣府將持續追蹤施打疫苗的學童狀況。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月10日