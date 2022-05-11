高雄「關懷包得來速」啟用 陳其邁：效果比預期好

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市今天起推出「關懷包得來速」服務，供確診者親友領取快篩試劑等防疫物資。市長陳其邁說，上午大雨，有些民眾還沒出門領取，但效果比預期好，希望民眾多加利用。

高雄市政府今天起「防疫關懷包」改採「得來速」方式發放，讓匡列隔離民眾、確診者親友自行到38個行政區的區公所或指定地點領取；領取時，告知同住家人人數，工作人員就會依此發放需要的快篩試劑數量和泡麵、點心等物資。

陳其邁昨晚前往「關懷包得來速」據點視察布置情形，機車道、人行道、汽車道的規劃，宛如得來速的「點餐、取餐」方式，讓民眾方便、快速領到關懷包。

陳其邁上午在市議會接受媒體聯訪表示，上午市區下雨，有些民眾還沒有出門領取，但效果比預期好很多，也希望民眾能好好運用這項服務，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫還有一段很長的時間要走。

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陳其邁說，民眾接到醫院PCR陽性報告2個小時後，就可領取防疫物資，最重要的是快篩試劑，而高雄市目前快篩試劑量能都充足。但他也提醒民眾，有呼吸道症狀、密切接觸確診者或有熱點足跡重疊，再使用快篩試劑，也不用每天快篩。

陳其邁表示，另針對高風險場域，如長照機構或關鍵基礎設施等，還是每週都有定期篩檢，這部分也要持續按照相關防疫規範落實。（編輯：陳仁華）1110511