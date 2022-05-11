中市再砸2億買200萬劑快篩 5月中旬20萬劑先到貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中11日電）國內疫情延燒，全民搶買快篩，台中市政府再追加預算新台幣2億元，將購買200萬劑的快篩試劑，衛生局長曾梓展今天表示，5月20日預計先到貨20萬劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加溫，各縣市政府搶買快篩試劑。台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，多名市議員關心快篩試劑存貨、購買量議題。

民進黨市議員江肇國表示，台中市採購快篩試劑進度已落後，過去一整年採購不到20萬劑，衛生局今年4月份採購的100萬劑尚未出貨，他要求催促儘速到貨。他也建議，制定有關中低收入戶領取快篩的政策，不要讓中低收入戶因經濟能力成為「快篩孤兒」。

國民黨市議員黃馨慧指出，中央徵用快篩劑後，配發給藥局量太早，造成民眾購買快篩大排長龍，詢問若快篩遲遲未到貨，民眾該如何因應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾梓展表示，因應本土疫情升溫，除向中央爭取配發，也透過動支災害準備金及提報111年度第1次追加（減）預算，將花費2億元，購買200萬劑的快篩試劑，預計5月20日先到貨20萬劑，共契規定每劑價格95元。曾梓展建議，民眾打滿3劑疫苗、做好自主管理，減少外出用餐，有症狀時盡速快篩。

衛生局透過文字補充說明，市府整備防疫物資，去年起購買快篩試劑共19萬6000劑，採購金額3422萬4600元，目前均已到貨。（編輯：陳仁華）1110511