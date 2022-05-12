竹縣囤房稅三讀通過 7月施行6戶以上稅率3.6%

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新竹縣政府12日表示，新竹縣非自用住用房屋採差別稅率，以5戶以下每戶稅率2.4%，6戶以上每戶稅率3.6%徵收房屋稅，修正案將在7月1日上路，明年房屋稅開徵適用。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月12日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣府今天指出，竹縣議會三讀通過新竹縣房屋稅徵收率自治條例修正草案，持有非自住用房屋，5戶以下每戶稅率2.4%、6戶以上每戶稅率3.6%徵收房屋稅，將於7月1日上路。

新竹縣長楊文科透過新聞稿表示，推動囤房稅是為讓更多的人買得起房、住得起房，幫助年輕人安心成家，讓新竹縣朝向居住正義的目標踏實前進。

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新聞稿中，新竹縣政府稅務局長彭惠珠指出，這次修正案影響較大者，為個人及法人持有多戶房屋者；一般自住使用，且自然人本人、配偶及未成年子女在全國合計3戶以內房屋，仍可適用1.2%房屋優惠稅率。

新竹縣政府表示，新竹縣議會昨天三讀通過新竹縣房屋稅徵收率自治條例修正草案，針對自住用房屋外，持有竹縣非自住用房屋採差別稅率，以5戶以下每戶稅率2.4%、6戶以上每戶稅率3.6%徵收房屋稅。修正案將在7月1日上路，明年房屋稅開徵適用。（編輯：戴光育）1110512