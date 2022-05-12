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花蓮村落巡迴疫苗站冷清 縣府催民眾踴躍施打

2022/5/12 17:08（5/12 17:46 更新）
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花蓮縣衛生局長朱家祥12日指出，9日起於11鄉鎮設立COVID-19疫苗巡迴施打站，接種狀況不理想，呼籲民眾踴躍施打。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月12日
花蓮縣衛生局長朱家祥12日指出，9日起於11鄉鎮設立COVID-19疫苗巡迴施打站，接種狀況不理想，呼籲民眾踴躍施打。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣政府9日起於11鄉鎮設立COVID-19疫苗巡迴施打站，花蓮縣衛生局長朱家祥指出，接種狀況不理想，多數民眾仍有顧慮，呼籲民眾盡快打滿疫苗，迎戰疫情。

花蓮縣政府下午COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，朱家祥指出，花蓮今天新增1259例確診個案，12歲以下確診者仍占1成多。

朱家祥指出，花蓮共有8家醫院提供PCR檢驗，平常每日量能可達近1500件，若遇到確診高峰，8院同時啟動，每日可採檢約4500件採檢量，足夠支應花蓮縣所需採檢量能。

朱家祥表示，縣府9日起於秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉、豐濱鄉等11鄉鎮各村落設立新冠疫苗巡迴施打站，目前整體看來接種狀況並不理想，對接種率提升沒有顯著效果。

朱家祥說，可體諒民眾對疫苗有擔憂和疑慮，衛生單位仍會持續積極服務，呼籲鄉親踴躍施打，增加抵抗力。（編輯：黃世雅）1110512

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