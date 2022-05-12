議員質疑道管中心審證過快 北市：檢討改善

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（中央社記者劉建邦台北12日電）北市議員李明賢指出，北市道管中心審查道路挖掘證件過於快速，發生多起當天發證就施工狀況，名單含新工處等單位。北市道管中心今天表示，會檢討並與相關單位協調進行改善。

國民黨籍台北市議員李明賢在北市議會工務部門大會質詢指出，台北市政府為降低道路挖掘修補，成立道路挖掘管理中心統一處理重複挖掘等狀況，調資料發現，1月至4月卻發生多起在當天發證就可開挖情形。

李明賢說，道管中心核發證件時間過於快速，根本未審查，且調資料發現，近3年違規開挖道路狀況持續增加，包含新建工程處等公務單位，而道管中心統計違規數據不同，加上審查核發證件人力也不夠，市府主責單位應檢討。

北市道管中心主任歐陽君強答詢，道管中心核發證件分為道路挖掘許可證及維護施工證，每年申請道路挖掘總件數約6000件至8000件，許可證申請時程最長為13天，若有急迫性狀況，如漏水、漏氣等會立即發證，未規定核發維護施工證時間。

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他指出，新工處為道路主管機關有維護道路急迫需求，可先行開立維護施工證，但仍要通報道管中心進行監控，至於新工處等單位發生當天發證就施工情形，會檢討並與相關單位進行協調，避免再發生類似狀況。

工務局表示，台北市道路管線中心是在民國104年7月1日啟用，業務包含協調管線單位和協助統一挖補減少道路挖掘，以及提供民眾對於道路挖掘申請與管線問題等服務。（編輯：張銘坤）1110512