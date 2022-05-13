花蓮7000多人未施打任何疫苗 縣府設接種站催打

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花蓮縣衛生局長朱家祥13日在防疫記者會指出，花蓮1劑疫苗都沒打的人數約有7000人，縣府9日起主動到11鄉鎮各村里設立疫苗施打站，截至本日上午僅400多人接種，成效有限，持續呼籲民眾踴躍完成疫苗接種。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月13日

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮COVID-19確診者連續3天破千，花蓮縣衛生局長朱家祥指出，縣內仍有7000多人未施打任何疫苗，國小學生疫苗施打率僅2成，將持續進行村里、校園巡迴施打站，提高覆蓋率。

花蓮今天新增1008例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，已連續3天破千。朱家祥在防疫記者會指出，花蓮1劑疫苗都沒打的人數約7000人，縣府9日起主動到11鄉鎮各村里設立疫苗施打站，截至今天上午僅400多人接種，接種率僅6.4%，成效有限。

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朱家祥表示，5日起至10日由慈濟、門諾醫院與衛生所進駐校園，為國小學生施打疫苗，施打率僅22.9%，不到總數1/4，將持續與教育處合作，規劃國小疫苗接種站，現階段將準備進行國中、高中學生第3劑BNT疫苗施打。

朱家祥指出，村里巡迴疫苗施打站持續進行，呼籲民眾踴躍完成疫苗接種，也可就近至醫療院所接種，他再次呼籲，接種疫苗或許無法避免被傳染，但是預防染疫重症、死亡最好的方法。（編輯：黃世雅）1110513