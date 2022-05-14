花蓮縣府擬自購唾液快篩 供兒童及長者使用

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花蓮縣政府14日下午舉行COVID-19防疫記者會，縣長徐榛蔚（中）指出，花蓮本日新增913例確診，12歲以下確診者人數有增加趨勢，並無校園同班3人以上群聚，不少是國小以下、未入校孩子，顯示多為家庭群聚確診，提醒民眾做好家庭防疫。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月14日

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮今天新增913例COVID-19確診，花蓮縣長徐榛蔚指出，針對兒童跟長者不適合鼻咽快篩，將規劃自購唾液快篩。另16日將開放接種第2次追加劑，花蓮共62家醫療院所可預約。

花蓮縣政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，徐榛蔚指出，12歲以下確診者人數有增加趨勢，並無校園同班3人以上群聚，不少是國小以下、未入校孩子，顯示多為家庭群聚確診，提醒民眾做好家庭防疫。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，目前自購家用鼻咽快篩試劑還剩1萬6000劑，中央配賦庫存5萬多劑，預計明天還會到貨5萬5000劑，預計庫存可達11萬劑。

朱家祥說，針對兒童和老年人比較不適合鼻咽快篩試劑，希望自購唾液快篩劑，會盤點估算後規劃。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，16日起開放接種第2次COVID-19疫苗追加劑，接種對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上經醫師評估因免疫不全及免疫力低下者。

朱家祥指出，花蓮共62家醫療院所、衛生所開放接種，可接種莫德納（半劑量）、高端、BNT疫苗，須與第1次追加劑間隔5個月後，採電話預約。（編輯：郭諭儒）1110514