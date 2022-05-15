憂大學生及國軍染疫回鄉隔離再傳染 花蓮籲集中照護

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮COVID-19確診病例居高不下，縣長徐榛蔚今天向中央提出建議，避免大學生及國軍因染疫回戶籍地隔離將感染源帶回家鄉，希望能設置集中照護處所，嚴防在社區內擴散的風險。

中央流行疫情指揮中心今天上午邀集各地方政府召開視訊會議，會中針對居家隔離與接觸者匡列新制以及65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物等兩項措施進行意見交流，徐榛蔚在衛生局長朱家祥陪同下出席，並針對花蓮縣內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫需求提出反映。

花蓮縣政府發布訊息表示，由於疫情發展迅速，中央對於防疫各項政策不斷跟隨著疫情發展做滾動式調整，期望中央能夠讓第一線防疫工作落實在「防疫」上，盡可能簡化，縣府會遵循中央腳步落實防疫政策，並即時宣導、衛教，盡可能將防疫政策讓花蓮鄉親周知且遵循。

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徐榛蔚特別針對縣內大學（專）生、國軍弟兄，及其家人照護提出反映，她說，為避免大學（專）生及國軍弟兄因染疫回到戶籍地隔離，而將感染源帶回原本是安全區的戶籍地，進而延伸成社區感染，造成社區內更多民眾染疫，建請衛福部疾管署、教育部以及國防部，對於確診大學（專）生及國軍弟兄能夠有集中照護的地方，嚴防感染源在社區內擴散風險。

另外，由於全台確診人數不斷攀升，第一線醫護人員對於防疫醫療物資使用量及需求量大幅提高，花蓮縣府日前已向中央提出申請，但遲未能獲得中央配給防疫醫療物資，希望中央儘速配發N95口罩、防護衣及快篩試劑等相關防護醫療物資，給予第一線醫護人員工作的基本保障，避免第一線防疫醫護體系崩塌。（編輯：陳仁華）1110515