台灣畜犬協會展開幕 蔡其昌：打造友善動物城市

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）立法院副院長蔡其昌今天出席台灣畜犬協會舉辦的展覽時致詞指出，喜歡寵物或是有養寵物的朋友越來越多，相關法案應該要跟得上時代需求，希望能將台中打造為友善動物的城市。

台灣畜犬協會今天在台中國際展覽館舉辦2022台中國際畜犬展覽暨美容師評比，蔡其昌應邀出席開幕儀式，他在會中致詞表示，雖然是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，但民眾為了家中的毛小孩，無論是採購還是參加比賽，依舊非常踴躍參與今天的活動。

蔡其昌指出，喜歡寵物或是有養寵物的朋友越來越多，他在立法院也深刻感受到許多相關法案應該要跟得上時代需求，包含寵物用藥、棄養問題、寵物保護等規定以及政策、動物之家的需求，他會持續努力，希望未來能將台中變成台灣最友善動物的城市。

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針對寵物相關的議題，蔡其昌說，希望未來能夠在台中建立一個具指標性的寵物公園，讓所有的飼主以及寵物可以有一個空間進行休閒活動，若未來有機會成為台中市長，會繼續往這個方向來努力。

蔡其昌強調，他擔任中華職棒會長，聯盟吉祥物就是「台灣犬」，這是經過協會長達20年的努力，於2015年在義大利米蘭召開的世界畜犬聯盟的全球會員國大會上，有70多個與會國家的代表投票認可，正式將「台灣土狗」的名字更正為「台灣犬」（Taiwan Dog），同時確認了台灣犬的忠誠性格，認為適合做守衛犬和陪伴犬，這也是台灣的驕傲。（編輯：黃世雅）1110515