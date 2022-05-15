花蓮長者接種3劑疫苗意願低 將巡迴偏鄉施打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）中央將開放65歲以上長者等接種第4劑COVID-19疫苗，但花蓮長者打3劑疫苗比率不到6成7，衛生局指，偏鄉長輩出來一趟不方便，安排衛生所巡迴各村施打。

衛生局長朱家祥說明，中央流行疫情指揮中心宣布，16日起將開放接種第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，接種對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者；將會安排醫療院所施打。

不過，統計至昨天截止，花蓮縣65至74歲長者打3劑疫苗為66.8%，75歲以上打3劑疫苗為52.4%，覆蓋率與全國相比差了9%。而秀林、萬榮、卓溪3個山地鄉疫苗覆蓋率偏低，卓溪鄉施打第1劑72%、第2劑61.5%、第3劑40.9%，遠低於花蓮平均值79.8%。

朱家祥說，了解偏鄉長輩出來醫療院所打疫苗不方便，因此已安排衛生所巡迴到各村施打，呼籲長輩踴躍接種疫苗。

針對明天起快篩陽性65歲以上長者快速開藥部分，朱家祥指出，為降低中重症與死亡率，快篩陽性長者在視訊診療後，經醫師評估有需要即開立處方，再由家人至診所端取藥，讓鄉親更為方便快速。

有媒體提問，抗病毒藥物輝瑞Paxlovid、默沙東的莫納皮拉韋2款在花蓮的儲備量如何？及近日的給藥數量及規劃？朱家祥解釋，Paxlovid為第一線藥物，須經醫師診察後使用，且對很多藥物有交互作用，須65歲以上、癌症、心血管等疾病情形有條件給藥；花蓮進貨5815份，餘4661份。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而莫納皮拉韋屬第二線藥物，由醫院端使用，因為之前部立花蓮醫院、東區老人之家等長照機構院內感染，需管灌個案多，莫納皮拉韋可磨成粉灌藥，所以原進貨1117份，目前剩388份。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增1065例，自3月底爆發至今累計確診人數1萬3559人，目前住院151人，居家照護新增680人、累積8100人，居隔人數1萬9530人。（編輯：黃世雅）1110515