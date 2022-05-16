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教育集團舉辦線上路跑 用按讚數轉換現金作公益

2022/5/16 16:24（5/16 16:51 更新）
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弋果國際教育集團16日舉辦「Eagle Run線上路跑21天」造勢活動，串聯全台弋果師生拍攝路跑影片並上傳臉書，累積按讚數將轉換為公益基金，專款捐贈給孩童社福機構及教育團體。（弋果教育集團提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月16日
弋果國際教育集團16日舉辦「Eagle Run線上路跑21天」造勢活動，串聯全台弋果師生拍攝路跑影片並上傳臉書，累積按讚數將轉換為公益基金，專款捐贈給孩童社福機構及教育團體。（弋果教育集團提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月16日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）弋果國際教育集團舉辦「Eagle Run線上路跑21天」活動，串聯全台弋果師生拍攝路跑影片並上傳臉書，累積按讚數將轉換為公益基金，一起為愛而跑。

弋果國際教育集團今天為線上路跑活動舉辦造勢活動，邀請新竹縣政府秘書長陳季媛、新竹家扶中心主任沈俊賢、五峰國中校長林華中、員東國中校長范素惠等人為活動宣傳，鼓勵民眾上臉書按讚，一起作愛心。

弋果教育集團提供新聞資料，集團董事長孫瑞芬於文中表示，此次藉由線上路跑活動，激發孩子們不斷挑戰極限，超越自我，秉持路跑的「絕不輕言放棄」精神面對人生各種挑戰。

孫瑞芬指出，此次活動是號召全台弋果師生參與為期21天的線上路跑接力，5月3日起透過鏡頭記錄學生訓練的心路歷程，並上傳至臉書。

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孫瑞芬說，活動將於5月31日截止，屆時將統計貼文按讚數，每獲得1個讚，就會轉換為新台幣1元，專款捐贈給孩童社福機構及教育團體，呼籲民眾一起上網按讚作愛心。

新竹縣政府秘書長陳季媛於稿中表示，感謝戈果舉辦有意義活動，善款將專款扶植偏鄉弱勢孩童的運動機會，包括新竹縣員東國中女壘隊、五峰國中拳擊隊，以及新竹家扶中心都將受惠。（編輯：李錫璋）1110516

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