台南5養殖戶獲循環設施補助 每年節水逾6萬噸

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市養殖魚塭面積近1萬4000公頃，用水需求量龐大，市府配合農委會推動循環水設施補助，去年度共有5戶通過核定補助設置，預估每年可節水逾6萬噸，希望有更多漁民加入。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南是台灣水產養殖重鎮，養殖魚塭用水需求量龐大，且因為需要常常換水，致用水負擔增加，政府持續推動發展循環水養殖及生態養殖技術，減少對環境造成衝擊，並提升養殖生產效能與減少用水量。

農業局長李建裕表示，尤其推廣室外綜合養殖循環系統，利用數個養殖池循環調度養殖用水，將輪流休養的水池當作蓄水池，依養殖狀況將各池的水引回蓄水池中沉澱，再將淨化的水由蓄水池引回各養殖池，達到不排養殖廢水又節水利用成效。

李建裕指出，市府配合行政院農業委員會推動111年度循環水設施補助計畫，室外循環水養殖設施及工程補助實際施作總價1/2，每戶上限新台幣100萬元；室內自動化循環水養殖系統設備及工程補助實際施作總價1/2，每戶上限200萬元，同一魚塭循環水養殖設施補助以1次為限。

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李建裕說，去年台南共有5戶漁民申請建置室內養殖過濾、殺菌及增氧設備等循環水養殖設施，通過核定補助經費865萬5000元設置，預估每年可節水6萬3230噸，並由循環系統提供穩定水源水質，減少引進外界污染提升養殖生產效益。

李建裕表示，今年度計畫申請截止日為10月31日，領有陸上魚塭養殖漁業登記證的魚塭養殖漁民，可依作業需求評估設置循環水養殖設施，儘速向農業局或魚塭所在地區公所提出申請，加入節水友善養殖行列。（編輯：陳仁華）1110517