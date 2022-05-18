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國民黨高市議員第10選區初選 陳識明出線

2022/5/18 13:20（5/18 13:36 更新）
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國民黨高雄市黨部18日公布高雄市議員選舉第10選區黨內初選民調結果，由陳識明（後中）出線，將成為第3席獲提名參選人。（國民黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月18日
國民黨高雄市黨部18日公布高雄市議員選舉第10選區黨內初選民調結果，由陳識明（後中）出線，將成為第3席獲提名參選人。（國民黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月18日
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）國民黨高雄市黨部今天公布高雄市議員選舉第10選區黨內初選民調結果，由陳識明出線，將成為第3席獲提名參選人。接下來還有第4選區，預計在26日至28日舉辦黨內初選民調。

國民黨高市議員第4、10選區因不只1名新人登記參選，將透過初選民調一決高下。其中第10選區（前鎮、小港區）提名3席、現任2席登記，共4人登記，由2名新人陳識明、呂謦煒進行初選，爭取第3席提名。

國民黨高雄市黨部今天公布民調結果，由陳識明出線。市黨部強調，民調秉持著公平、公正、公開方式進行，所有程序皆依據黨內規定辦理，將依民調結果建請中央提名人選。

市黨部表示，2名新人所選擇的2家民調機構分別為艾普羅民意調查及全方位民調公司，民調公司統計結果出爐後，交由市黨部主委許福明公布結果。2家民調合計結果排序為陳識明126.236%、呂謦煒73.764%。

市黨部表示，事前針對民調執行細節舉辦說明會，由登記參選人及其推派的民調觀察員與會，也邀民調學者專家現場指導，並全程在選舉監察小組監察下進行。委託執行民調機構及時間，也由2名參選人共同協調決定。

呂謦煒選前獲現任議員陳麗娜力挺，陳麗娜今天在臉書表示，雖然呂謦煒初次挑戰初選未獲提名，但盼他不忘初心，繼續努力。呂謦煒也在臉書表示，個人努力不夠，資源不足，希望國民黨提名的候選人都能順利當選。

接下來，第4選區（左營、楠梓區）將於26日至28日舉行初選民調，29日上午公布結果。第4選區提名5席，現任4席登記，共9人登記，將由5名新人爭取第5席提名。（編輯：郭諭儒）1110518

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