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新北：已發輝瑞兒童疫苗意願書 施打前3天才回收

2022/5/18 18:21
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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市教育局表示，5月底前完成各國小學童莫德納疫苗接種；輝瑞兒童疫苗預定25日起開打，各校今天發下家長意願書，為讓家長有充分時間考慮，施打前3天才會回收。

國民黨籍新北市議員江怡臻今天在新北市議會質詢時，質疑台北市的學校已發出輝瑞兒童疫苗的家長意願書，規劃到校施打或醫院預約2種施打方式，但是新北市卻還沒通知家長，讓家長很焦急。

江怡臻表示，市府除了要儘速安排施打輝瑞兒童疫苗外，也要提供到校施打，才不會造成家長還需額外預約，造成更大的負擔。

新北市教育局長張明文表示，今天會發出家長意願書，規劃到校施打或醫院預約2種施打方式，預定在25日起排序各校陸續施打輝瑞兒童疫苗，會讓家長有充分時間考慮及選擇，施打前3天才會回收家長意願書。

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張明文表示，根據統計，自5月3日起入校施打莫德納疫苗，截至5月17日共完成83校施打，累計共1萬4721人有接種意願，實際接種人數為1萬1011人，施打率約74%。預定5月底完成全市221所國小莫德納疫苗的接種作業。

張明文表示，目前未接獲兒童接種莫德納疫苗不適住院個案，若學生因注射疫苗產生不適而住院，經醫生診斷評估確與注射疫苗有關，可檢附相關資料請學校協助提出學生團體保險理賠。（編輯：李錫璋）1110518

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