台南青農種印加果榨油 參加法國競賽奪金

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南青農陳憲弘投入印加果種植，並委託生技公司加工壓榨製成果油，參加法國農產品加值協會國際油品競賽獲得金牌，台南市政府今天派員前往住家貼紅榜並公開表揚。

陳憲弘接受媒體聯訪時表示，他與同是青農的好友董孟源一起摸索努力，在永康區農會輔導下租到一塊農地，展開有機轉型農耕，種植過紅龍果、絲瓜、小黃瓜等多種作物，直到5年多前有朋友送印加果苗給他，他發現國內印加果油大多自國外進口，就這樣投入印加果專業種植領域。

陳憲弘說，法國農產品加值協會（AVPA, Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles）是2005年於法國巴黎成立的非政府組織，協會目標是提高農產品價值，目前設有巧克力加工、食用油、咖啡烘焙及茶葉4項國際比賽，台灣過去均有參加此項國際比賽的經驗，尤其是茶葉項目的常勝軍。

他說，在今年初將「台灣中海拔頂級印加果油」空運寄到法國巴黎讓評審品嘗評比，初試啼聲便為台灣爭光獲得金牌，在全是歐美國家得獎的榜單中，出現Taiwan字眼，讓他十分驚喜。

台南市政府農業局長李建裕今天代表市府前往陳憲弘住家貼紅榜祝賀，並公開表揚。

陳憲弘表示，一路上很感謝永康區農會和台南市政府農業局協助，提供專案農貸、農業課程和農產品展售相關資訊與機會，也期望未來有更多人認識印加果及相關產品。（編輯：謝雅竹）1110518