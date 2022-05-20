海保署野放赤蠵龜衛星追蹤 盼藉洄游了解分布海域

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海洋保育署20日會同台東縣政府、國立海洋生物博物館等在台東海岸野放1隻保育類赤蠵龜，這也是首次救援康復赤蠵龜後裝設衛星發報器，盼透過海龜後續洄游資訊，更了解赤蠵龜在台灣周邊海域可能的分布範圍。（海保署提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月20日

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）海洋保育署今天在台東海岸野放保育類赤蠵龜，這也是首次救援康復赤蠵龜後裝設衛星發報器，盼透過海龜後續洄游資訊，更加了解赤蠵龜在台灣周邊海域可能的分布範圍。

海洋保育署今天會同國立海洋生物博物館、台東縣政府人員在台東海岸野放1隻保育類赤蠵龜。海保署新聞稿指出，這隻體長67公分、重37公斤，經外觀判斷可能為雌性的赤蠵龜，今年3月1日在台東縣東河海域因流刺網作業被誤捕。

漁民發現後主動通報海巡，當時個體前肢浮現網具纏繞痕跡及些許傷口，台東縣府隨後依海保署「海洋保育類野生動物救援組織網」機制後送海生館收容。前後肢傷口經2個月治療，並經獸醫抽血及放射線診斷後確認康復。

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海保署考量台灣南部沒有赤蠵龜通報紀錄，且依國內衛星追蹤宜蘭定置網誤捕赤蠵龜資料顯示，赤蠵龜活動熱點分布在台灣東北海域到東海，為避免康復海龜花費太多力氣尋找回家的路，與海生館救援團隊討論後，決定帶回台東海岸野放。

海保署呼籲，若民眾發現擱淺或需要救援海龜，撥打海巡118專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，儘可能提供詳細發現地點、時間及描述動物狀況，才能讓海保救援網（MARN）專業團隊在最短時間內救援，協助海龜更有機會平安健康重回大海。（編輯：郭諭儒）1110520