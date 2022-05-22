民進黨桃園市黨部主委張火爐 交棒女兒張丞儀

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）民主進步黨各縣市黨部主委、縣市黨代表及全國黨代表今天改選，桃園市由已擔任2屆主委的張火爐交棒女兒張丞儀，年僅29歲的張丞儀說，自己創下民進黨全國最年輕地方主委紀錄。

張丞儀接受中央社記者電話訪問表示，覺得自己是「幸運的後輩」，接下主委一職獲得很多前輩的支持，父親並沒有給予太多設限，她也曾擔任父親及桃園市議員鄭淑方的秘書、市黨部評議委員及執行委員，透過這些歷練，對於主委一職相信能夠得心應手。

張丞儀說，上任後首先面對的就是年底選舉，民進黨在桃園市推出很多年輕優秀的參選人，她期盼結合各區參選人辦理活動，希望喚醒年輕族群不再對政治冷感，她認為「政治沒有那麼遙遠」，也希望串聯黨籍參選人一起為桃園市民服務，並配合中央黨部規劃，向市民推薦市長及市議員參選人。

主委張火爐表示，感謝桃園的團結，讓各黨職都是同額參選，他已連選連任一次，接下來是年輕人的世代，張丞儀是他的女兒，但活潑且有自己想法，交棒後會讓女兒自己學習成長，他不干涉黨務運作，也拜託黨籍立委、市議員從旁輔導，相信女兒可以勝任主委職務。

民進黨桃園市黨部指出，此次當選全國黨代表的有吳正裕、呂宜臻、呂景楓、李倪玉英、呂學逸、張曉昀、廖輝星、謝志忠、郭承亮、簡佩玉、袁倫培、黃仁杼、張火爐、陳家濬、廖經明、陳蔡明鳳、游陳麗鳳、李鎮楠。

至於桃園市黨代表當選者，桃園區鄭凱云、蔡明芬、林鋒洲、謝瑞明、廖輝星、溫恭城、童德藤、謝柏晟、沈德三；蘆竹區李勝輝、李淑惠；龜山區翁旻佑、吳美麗、李秀鳳、鄭清木；八德區李文鴻、呂宜政、呂秀霞、陳玉美；大園區游筱惠、游惠瑜；大溪區、復興區楊為嘉。

中壢區黃葉閏枝、陳天生、卓上珍、蘇榮淇、葉芷妘、簡翠菊、鍾武燈；平鎮區彭恭偉、吳正裕、張妙益；楊梅區徐添富、吳兆璇、陳茂輝、江芷鈴、林全記、邱秋蘭、吳永泰；龍潭區古銘州；新屋區許清美；觀音區謝春文、溫朝增、林春勤。（編輯：李錫璋）1110522