女子撈觀賞魚高舉丟回魚缸 台中動保處派員調查

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市一名女子日前到某火鍋餐廳用餐時，撈起餐廳外魚缸內的觀賞魚，又丟入魚缸內，影片曝光後引發網友議論；台中市政府表示，已派員到餐廳了解狀況，並將請行為人到案說明。

有網友昨天在Dcard社群網站上發文表示，在Instagram上看到限時動態影片，有名女子前往台中某火鍋餐廳，卻將店外魚缸內的3隻觀賞魚撈起，放置在一旁的座椅上排列，接著又把魚高高舉起丟入魚缸內，全程與一旁友人嬉鬧，引發網友議論。

台中市動物保護防疫處今天透過文字稿表示，本案雖未接獲報案，但動保處已派員至店家了解動物狀況，若民眾有行為人資訊，可提供動保處，將請行為人到案陳述意見。

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動保處指出，網路上影片行為，已違反動物保護法第6條不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害動物造成動物受傷，可依同法第30條處新台幣1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

另外，故意傷害致動物死亡，以動保法第25條最重可處2年以下有期徒刑，併科20萬元至200萬元罰金；公開散布虐待動物影片供人觀賞，違反同法第27條之1，可處1年以下有期徒刑，或併科3萬元以下罰金。（編輯：張雅淨）1110523