金門香水百合盛開 林務所贈花為防疫人員打氣

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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）正值百合花盛開時節，金門縣林務試驗所所長鐘立偉分別到金門醫院、衛生局和消防局送上香水百合，感謝第一線防疫人員連日來守護民眾健康的辛勞，為他們加油、打氣並紓壓。

消防局今天發布新聞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）4月以來，金門地區確診案例急遽攀升，龐大的工作量，造成消防、醫護人員身心俱疲；但為了守護民眾健康，大家仍肩負守護民眾健康的重責大任。林務所的快閃送花行動，讓消防人員倍受激勵，由消防局副局長呂英華代表接受。

鐘立偉接受中央社記者訪問表示，林務所精心栽植的各類百合花近期盛開，首批盛開的香水百合，經整理採摘後，在上週新鮮直達衛生福利部金門醫院與金門縣衛生局，送給防疫人員後，這個星期再致贈消防局，向第一線防疫人員致意，期盼透過百合的清新花香，紓解大家的壓力。

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鐘立偉並說明，近年在農委會林務局經費挹注下，開始投入金門百合的復育工作，在金門植物園及苗圃建立完整的百合培育模式及栽植區。受疫情影響，不少活動陸續取消或延期，因此，林務所不影響防疫工作的前提下，將苗圃裡盛開的百合花傳送給在最前線防疫人員，展開了這幾次溫馨送花的快閃行動。

林務所同時表示，金門植物園河道區的鐵炮百合花海預定月底陸續綻開，預估超過1.5萬朵百合花；為避免疫情的傳播，賞花的民眾務必全程戴好口罩，更切記不要隨意攀折花木。（編輯：謝雅竹）1110524