花蓮吉安慶豐活動中心動土 打造共融新據點

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮縣吉安鄉慶豐村居住人口約8000人，考量現有活動中心日漸老舊且空間不敷使用，向內政部爭取經費，將興建新活動中心，今天舉行開工動土儀式，盼打造為多元共融新據點。

出席活動的縣長徐榛蔚致詞表示，慶豐村既有的「好客藝術村」、「慶豐銀髮樂活館」人文薈萃，明年規劃完善七腳川周邊的重點橋梁、活化開放舊菸葉廠，並爭取到花東基金挹注7500萬元「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」，整體工程預計於暑期前完成，將提供更豐富多元的休憩場域。

行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義表示，吉安鄉為全國鄉城人口之首，總人口數8萬3000多人，因此吉安鄉建設經費需求相對更大、更艱辛，而各項經費爭取計畫中都可以看到鄉長游淑貞帶領團隊奮進，東服處願意擔綱地方與中央的橋梁，持續促成各項基礎建設。

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縣府資料指出，截至今年4月底慶豐村戶數3062戶，人口數7797人，是新興發展社區之一，原有活動中心老舊、空間不敷使用，鄉公所與社區發展協會推動新建計畫，公所自籌配合款700萬元，縣府挹注500萬元，並向內政部爭取400萬元的經費，總計1600萬元，預計於112年完工。

新建慶豐社區活動中心規劃為地上一層的建築，建造總樓地板面積約109坪，並考量未來使用空間的擴充性，預先設置樓梯並預留電梯機道空間，而整體設計概念呼應原有活動中心建築，以具視覺穿透性的紅磚造型打造文化意象，未來村民就能擁有堅固安穩、社區能凝聚感情及樂活運動的好地方。（編輯：謝雅竹）1110524