台中暖心快篩劑支持計畫 長照人員每人2支

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市政府考量住宿型長照中心屬於疫情高風險族群，規劃暖心COVID-19快篩試劑支持計畫，今天配發給各機構，預計提供2萬5000多名長照人員，每人2支試劑。

國內疫情升溫，台中市衛生局今天透過文字稿指出，住宿型長照中心屬於高風險族群，市府配發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑到各機構以及附設日照中心，預計提供2萬5000多名長照人員，每人2劑。

衛生局長曾梓展表示，規劃5處長照分站，包括豐原、大甲、清水、南區、北區分站，各機構可依行政區就近領取，減少舟車勞頓。

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台中市政府日前宣布提供低收入戶每戶新台幣500元，補助購買快篩試劑，民進黨籍台中市議員邱素貞今天在市議會定期會上質詢表示，低收入戶因經濟因素，恐捨不得花錢買試劑，建議直接發放篩劑，較有實質效益。

台中社會局表示，補助金將在5月27日主動匯入低收入戶郵局帳戶，匯款資訊將註明「快篩補助 中市社會局」，希望用最簡化的手續，減輕民眾經濟壓力，讓有困難的家庭快速取得快篩試劑。（編輯：郭諭儒）1110525