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金門兒童疫苗接種 國小以下覆蓋率可望破7成

2022/5/25 19:35（5/25 19:36 更新）
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金門縣政府秘書長陳祥麟（左）25日在記者會中強調，配合中央政策施行快篩陽視同確診措施，以加速診斷與投藥治療，現階段仍兼顧「正確診斷」與「迅速診斷」，採取雙軌併行供民眾選擇。中央社記者黃慧敏攝 111年5月25日
金門縣政府秘書長陳祥麟（左）25日在記者會中強調，配合中央政策施行快篩陽視同確診措施，以加速診斷與投藥治療，現階段仍兼顧「正確診斷」與「迅速診斷」，採取雙軌併行供民眾選擇。中央社記者黃慧敏攝 111年5月25日
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（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）金門縣5到11歲輝瑞兒童疫苗今天開始接種，縣府表示，實際接種179人，若總接種人數能達到3360人，連同已接種莫德納疫苗的學童，金門國小以下學童疫苗覆蓋率可望突破7成。

縣府下午召開記者會，說明COVID-19（2019冠病毒疾病）最新疫情。秘書長陳祥麟表示，全縣5到11歲學童總人數為4881人，同意接種為3360人，同意接種率為68.84%，到下午4時止，實際接種人數179人，另外先前已接種莫德納疫苗的學童有564人。

縣府教育處稍後以新聞稿表示，今天在衛生所施打兒童疫苗現場，家長陪同學童前往接種，學校校長及護理師也前往協助引導，關心接種狀況，並在施打期間駐紮現場陪伴，即時提供家長及學童幫助。

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教育處副處長陳家輝進一步說明，這次輝瑞兒童疫苗接種意願調查結果顯示，家長對輝瑞兒童疫苗的接受度較高；到24日的統計數據指出，先前6至11歲莫德納疫苗接種情形，實際接種數達564人，覆蓋率約為16%；如果這次輝瑞兒童疫苗實際施打人數能達到意願調查人數（3360人），金門縣國小以下學童疫苗覆蓋率將突破7成，鼓勵家長帶學童前往接種，提升學童對疫情的保護力。

有關使用家用快篩試劑陽性者，並經醫師診斷為確診者，明天起全國開始實施，陳祥麟再次強調，金門縣會配合中央政策施行，以加速診斷與投藥治療，民眾可以選擇採行快篩陽，經醫師診斷為確診者的新制；也可以前往警光會館進行PCR檢測，作進一步精確診斷。也就是，現階段仍以兼顧「正確診斷」與「迅速診斷」，採取雙軌併行供民眾選擇。（編輯：謝雅竹）1110525

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輝瑞兒童疫苗 金門25日接種
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