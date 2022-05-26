花蓮課後班老師遭欠薪4月 校方坦承疏失縣府調查

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時代力量花蓮縣議員參選人陳慶元（中）26日陪同一名課後照顧老師到縣府前舉牌抗議，稱遭學校拖欠4個月薪資；呼籲花蓮縣政府重視教師勞動權益。中央社記者張祈攝 111年5月26日

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）時代力量花蓮縣議員參選人陳慶元，今天陪同一名課後照顧老師到縣府前舉牌抗議，稱遭學校拖欠4個月薪資；對此，校方坦承作業疏失，縣府則承諾會介入了解，保障老師權益。

當事人「喵喵」老師接受媒體聯訪指出，平時負責國小一年級至五年級資源班課後照顧課程，採鐘點計費，有上課才有薪資，去年到任後，約月中就能收到薪資。

「喵喵」老師說，因今年1月起薪資遲未入帳，向校方反映，只得到「承辦人職務異動」的回覆，一拖就是4個月，校方沒有主動告知，也沒說何時會入帳，據她所知，同校遭薪資拖欠的老師、助理員約4人。

「喵喵」老師說，原有的餐廳工作因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）收入大受影響，相較穩定的教職收入被欠薪，這週又因學校停止實體課程，被迫停課，造成經濟困難，苦不堪言。

陳慶元表示，「喵喵」老師並非個案，今年5月也陸續接獲巡迴校園的特教團隊治療師、心理師等薪資遭縣府拖欠，經向部分學校查證，不少課後照顧班、學習扶助的鐘點代課老師都有遇到薪資拖欠問題，拖欠時間從數月到整學期未入帳都有。

陳慶元說，不少老師怕影響工作，多選擇隱忍，呼籲花蓮縣政府重視教師勞動權益，教育處應立即檢討改善教育經費的撥付制度，按月給付老師薪資。

縣府教育處代理處長翁書敏接受媒體聯訪指出，相信絕對是個案，薪資方面要求學校按時撥付薪資，若墊付上有困難，可向教育處反映，而不是延誤薪資撥付。

翁書敏指出，會介入了解學校延遲發放薪資的原因及困難，也呼籲老師若遭欠薪，若向校方反映仍未解決，也讓教育處知道，絕對會協助處理。遭指控欠薪學校坦承是作業疏失，會儘速補發。（編輯：陳仁華）1110526