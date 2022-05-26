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疫情依舊嚴峻 台南5/30起維持暫停實體授課1週

2022/5/26 18:39
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（中央社記者張榮祥台南26日電）COVID-19疫情持續，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園5月30日至6月5日維持暫停實體授課，仍採線上教學。

台南市今天新增5871例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，黃偉哲下午在防疫記者會宣布5月30日至6月5日維持暫停實體授課，但補習班、課照中心、非營利、準公共、私立幼兒園得配合家長需求，自主決定預防性停課方式和日期。

黃偉哲接受媒體聯訪指出，目前距離暑假大約4週，下週維持線上教學後剩下3週，基本上，提前放暑假和當下線上教學，沒有什麼不同，差別在現在還有授課進度，如果直接放暑假就無法授課。

黃偉哲認為這學期該上的課就該上完，學生暑假時可以複習，學習進度比較好掌握；台南若過了疫情高峰期，市府可能也會改採實體教學，但最重要的是保障孩子受教權及健康，健康和學習並重。

教育局長鄭新輝表示，暫停課程期間，學生若有必要返校活動，還是可以到校；家長如無法照顧，也能將子女送到學校安置。（編輯：孫承武）1110526

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