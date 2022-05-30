彰化連日大雨洋香瓜苦瓜遭水傷 至少3成瓜田受損

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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）連日大雨影響，彰化縣洋香瓜、苦瓜紛遭水傷，至少有3成瓜田受損，損失金額仍在統計中，彰化縣長王惠美今天前往永靖鄉的瓜田勘災，承諾會向中央爭取現金救助或低利貸款。

王惠美在彰化縣政府農業處人員陪同下，中午前往彰化永靖鄉了解洋香瓜、香瓜及苦瓜等農作物因大雨受損情形；王惠美接受媒體聯訪時說，縣內洋香瓜及香瓜種植面積約有100公頃、苦瓜種植面積67公頃，最近是收成期，卻遇到連日大雨，洋香瓜、苦瓜等瓜類出現落果、水傷甚至腐爛情形。

王惠美指出，洋香瓜、苦瓜至少有3成以上瓜田受損，不管是溫室或露天種植都損失慘重，她已要求農業處向農委會爭取現金救助或低利貸款，讓農民拿到補助，用來買肥料、種苗重新種植。

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永靖鄉蔬菜班第五班班長魏新坤也向王惠美說明，農民都是看天吃飯，大雨一連下好幾天，肥料又漲價，菜苗價格也很貴，現在栽種下去需要2個月才能採收，也希望中央能補助他們的損失。

除洋香瓜外，彰化鹿港鎮有農民栽種小玉西瓜也因大雨受損；瓜農何政嘉接受媒體聯訪時說，他每年向台糖承租9公頃大土地種小玉西瓜，供貨給彰化市及員林市的果菜市場，前幾天下大雨，西瓜外觀看起來無異狀，但剖開來才發現水傷嚴重，他和妻子在瓜田裡檢查，損失推估約有新台幣200萬元。（編輯：陳仁華）1110530