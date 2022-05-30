花蓮市中正體育館、吉安國小6/8設兒童疫苗接種站

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花蓮縣30日起至6月7日在校園集中施打輝瑞兒童疫苗，並為來不及在校園接種的學生規劃6月8日在花蓮市中正體育館、吉安鄉吉安國小設置大型接種站。中央社記者李先鳳攝 111年5月30日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮縣今天起至6月7日在校園集中施打輝瑞兒童疫苗，並為來不及在校園接種的學生規劃6月8日在花蓮市中正體育館、吉安鄉吉安國小設置大型接種站，隨到隨打。

衛生局提醒，學生確診3個月內不建議接種疫苗；國小、國中以及高中學生，須攜帶學校開立「補接種通知單」及健保卡，未入園的幼童攜帶健保卡即可在中正體育館、吉安國小接種輝瑞兒童疫苗。

衛生局長朱家祥說明，為何會選在6月8日為沒到學校接種的孩子打疫苗，因為依據過去的經驗，如果校園集中施打與大型接種站時間有重疊，可能醫護安排易混亂，且可能阿公、阿嬤帶孩子去打疫苗，爸媽又帶孩子再打一次，若上傳系統緩慢，就有可能出現重複接種的狀況。

朱家祥指出，統計縣內已打完2劑疫苗的國中生，381人可接種，已接種256人，接種率67.2%，國中生人數484人，第1劑接種率92%，第2劑86%，打完3劑者占52.9%。

高中生已完成2劑疫苗接種791人，今天打第3劑有502人，接種率63.5%，應接種者有936人，完成3劑的只有53.6%，看來國、高中生打第3劑的意願並不踴躍。

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至於暫停實體課程仍到校的學生比例，教育處代理處長翁書敏說，今天幼兒園到校為906人，占比為11.39%，較27日增加302人，主要原因應是今天起進行校園疫苗接種，孩童接種後便留校休息觀察，使到校率較高。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，今天新增938例確診個案，其中通報途徑分別為醫院405人、醫療診所474人，外縣市醫療院所59人；自3月底爆發至今累計確診人數3萬2295人。（編輯：黃世雅）1110530