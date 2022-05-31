新竹市第2座社會住宅740戶 年底申請建照

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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）新竹市政府與國家住都中心合作，規劃新竹市第2座社會住宅「建功安居」740戶，目前招標中，將規劃350坪非營利身障及發展遲緩複合型社區照顧據點，年底申請建照。

新竹市政府與國家住都中心合作規畫首座「中雅安居」計有640戶，預計今年9月動工。新竹市政府今天發新聞稿表示，第2座社宅建功安居740戶，將於年底申請執照，明年動工。

竹市府指出，建功安居基地在建功二路42巷，附近有馬偕兒童醫院、將軍村開放圖書資訊園區、國立清華大學、新竹科學園區，距離國道1號、客運站點僅5分鐘車程，生活機能完善。

新竹市政府都市發展處表示，建功安居基地原屬國防部營區、庫房、餐廳，總面積達2852坪，國防部報廢後閒置許久，在市府與中央合作下拆除，活化興建社會住宅。

都發處指出，建功安居採公辦公營，只租不售，規劃套房、2房、3房共740戶，滿足各類居住需求，一戶一機車位，租金訂定將參考區域行情訂定分級收費標準，優先照顧戶比率將提高到至少40%。

都發處表示，因應社會福利需求，建功安居規劃350坪非營利身障及發展遲緩複合型社區照顧據點，包含社會居住、身障者日間照顧中心、發展遲緩及身障兒童社區療育據點、身障者家庭照顧者支持服務據點，打造友善居住環境。（編輯：郭諭儒）1110531