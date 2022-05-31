安平港自由貿易港區合作推動平台 促港市共榮

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台南市政府和台灣港務公司民國102年開創「安平港自由貿易港區合作推動平台」，31日下午在安平港營運處召開今年第一次會議，共謀港市發展。（台南市政提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月31日

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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市「安平港自由貿易港區合作推動平台」今天召開今年第一次會議，台南市長黃偉哲表示，未來將持續透過平台推動港市合作，深化安平港「南觀光、北自貿」雙軸心發展。

台南市政府和台灣港務公司民國102年開創「安平港自由貿易港區合作推動平台」，以會議模式共同研商港市合作，今天下午在安平港營運處召開今年第一次會議，目的是整合多方力量，共謀港市發展。

黃偉哲表示，安平港「北觀光、南自貿」招商及開發案，一直是市府重點施政計畫，市府每月召開投資會報，持續對安平港投資案、產業園區開發、商業設施等案件，積極協調，加速審核，落實投資及創造更多就業機會。目前市府列管全市2億元以上重大投資案92案，投資額2831億元。

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台南市政府發布新聞稿指出，此次平台會議討論議題，包括「北觀光、南自貿」各案招商及投資開發期程、漁光島開發、水域安全管理、生活污水納管及聯外交通規劃等，以盤整相關資源與建議，深化「北觀光、南自貿」的雙軸心發展。

市府表示，安平港發展和台南市產業觀光密切關聯，未來將持續透過平台會議及相關溝通管道，共同合作推動招商、廣宣及排除投資障礙，促進港市共榮。（編輯：謝雅竹）1110531