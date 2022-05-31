台中兒童疫苗施打速度遭疑太慢 市府滾動式調整

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市校園接種COVID-19輝瑞兒童疫苗，首日施打1000多人，第2天2000多人，市議員質疑速度太慢，台中市衛生局長曾梓展表示，已依據疫苗到貨時間，滾動式調整施打量能。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍市議員王立任關心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗施打進度表示，開打首日1000多人接種，第2天2000多人，第3天3000多人，市府要在6月10日打完，一天至少施打1萬多劑，以此量能計算，何不在第一天就開放1萬人施打，要讓家長帶著孩子冒雨排隊。

國民黨籍市議員黃馨慧則認為，中央配給地方的兒童疫苗不足，採購數量、到貨數量、時間都不說清楚，資訊不完整，讓家長焦慮不安。

台中市長盧秀燕指出，這波疫情導致家長大排長龍排打疫苗，不只台中市，高雄市、台南市都有，全國恐慌，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中先後喊話，強調疫苗足夠，光指責台中市，對基層學校和醫護都不公平。

衛生局長曾梓展表示，學校和醫療院所依據協調的時間提供醫療量能，先前預計在6月15日前打完，因疫苗陸續運抵，也將施打時間挪移到6月10日前打完，採滾動式調整。

由於自然科學博物館6月1日開設大型接種站，是否再調整施打時間，曾梓展指出，目前除施打國小疫苗外，國、高中的疫苗也正在施打，診所的施打量能已無法壓縮，若再度大幅調整，恐會造成醫事人員困擾。

教育局表示，截至31日止，台中市5至11歲兒童疫苗施打率為35.7%，低於台南39.6%、高雄的39.5%，是六都第3高。（編輯：郭諭儒）1110531