永康二王公墓流浪犬 南市公私協力捕捉

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）永康二王公墓近日發生騎車騎士上班路過遭流浪犬追車咬人追撞受傷。南市動保處利用今天天氣晴朗，由獸醫師使用麻醉槍捕捉6隻遊蕩犬，將持續在人犬衝突熱點進行管制減量。

這起事故發生後，農業局動物防疫保護處接獲通報派員前往巡查以確認犬隻出沒地點與時段，另於當地置放誘捕籠及大型圍籬捕捉未絕育犬隻及問題犬隻。由於多數犬隻警覺性高，且當地地形廣闊不易捕捉，動保處今天再度派獸醫師配合麻醉槍作業與動物管制隊員及當地愛心人士圍捕。

由於當地地形複雜，犬隻逃竄路線多樣，在永康警分局永信派出所員警現場協助交通管制，維護用路人車安全，順利完成今天管制作業。

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動保處將持續進行捕捉作業，由於當地流浪犬數量多且面臨交通要道，因此捕捉犬隻將不再回置，將移至民間狗場協助安置，以免再發生人犬衝突事件。

動保處表示，永康二王公墓屬流浪犬重點管制區域，平時派員至現場勘查列管。依統計去年捕捉21隻，今年截至6月1日捕捉10隻，民眾如遇到疑具攻擊性犬隻，可通報動物管制專線（電話：06-2965945），動保處將優先將捕捉追車咬人犬隻，並推廣為工作犬，力求在民眾人身安全及動物生存權間取得平衡。（編輯：孫承武）1110601