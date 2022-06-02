苗栗縣設4處幼兒園學童疫苗接種站 端午節開打

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣府針對全縣幼兒園學童規劃在頭份、竹南、苗栗及苑裡鎮設置4處大型接種站，明天同步開打，各站將分別釋出200個名額，供滿5歲但未入學之幼童預約施打輝瑞兒童疫苗。

苗栗縣政府今天透過新聞稿說明，縣內今天新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1633例，年齡分布1歲以下至100歲，18鄉鎮市確診人數，仍以頭份市375例、竹南鎮327例最多，苗栗市有236例，苑裡鎮和通霄鎮也破百例。

縣府表示，苗栗縣5至11歲孩童已有41.4%接受第1劑疫苗施打，截至昨天，已施打莫德納兒童疫苗7143人，輝瑞兒童疫苗7000人，共計1萬4143人，未接獲不良反應通報。

針對5歲幼兒園學童，縣府規劃4處大型接種站，明天端午節在頭份市頭份國中活動中心、竹南鎮照南國小活動中心、苗栗市巨蛋體育館、苑裡鎮中正社區活動中心同步施打輝瑞兒童疫苗。

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縣府指出，4處接種站另分別開放200個名額，提供滿5歲但未入學之幼童施打疫苗，目前於弘大、慈祐、重光及苑裡李綜合4家醫院網站持續受理報名中，請家長依據安排或預約時段攜童前往，以避免群聚及節省等待時間。

縣府提醒，兒童打疫苗後，常見副作用為注射部位疼痛、頭痛、疲倦、關節痛、腸胃道症狀等，多數副作用約持續1至2天就可緩解，但如果不適症狀沒有好轉，或發燒攝氏38度以上，時間超過48小時，或有呼吸急促、喘等症狀，應盡速就醫。（編輯：李錫璋）1110602