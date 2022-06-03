國中會考補考4日登場 台南偏鄉21人專車接送

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（中央社記者張榮祥台南3日電）111年國中教育會考補考明天登場，台南考區50校、187人將統一在國立台南一中補考，其中溪北地區及偏鄉等21人將由專車接送應試。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，111年國中教育會考補考明天登場，連續2天，台南考區考場設在台南一中，將共有50校、187名考生應試，這些考生都是5月21日及5月22日會考考試期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）尚未解隔離、快篩陽性未經核酸檢測（PCR）檢驗及未獲PCR檢驗結果者。

教育局表示，台南一中補考試場共6間，每間容納36人，因應防疫，仍備有2間備用試場提供現場有發燒、呼吸道疾病的考生應試。

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另外，考量溪北地區及偏鄉考生的交通問題，同時提供大曾文區、大北門區、大新營區、玉井區、南化區考生交通專車或計程車接駁服務，共有21名考生將搭乘專車到台南一中應試。

台南市政府教育局長鄭新輝指出，因應防疫，補考考生的家長無法入校陪考，各國中將指派人員陪同考生應試；若考生是居家隔離或居家檢疫者，前往考場須遵循防疫規定，包括搭乘防疫計程車、由同住家人開車接送、走路或自行騎車等，不可搭乘大眾運輸工具。（編輯：戴光育）1110603