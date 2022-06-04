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古坑服務區打造國道鳳梨田 拓展嘉義農產通路

2022/6/4 17:35（6/4 17:46 更新）
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嘉義縣政府4日在國道3號古坑服務區開設嘉義縣物產館，縣長翁章梁（左）出席開幕活動，盼藉由專區設置，推廣品質優良的農特產品並拓展銷售通路。中央社記者黃國芳攝 111年6月4日
嘉義縣政府4日在國道3號古坑服務區開設嘉義縣物產館，縣長翁章梁（左）出席開幕活動，盼藉由專區設置，推廣品質優良的農特產品並拓展銷售通路。中央社記者黃國芳攝 111年6月4日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣4日電）嘉義縣政府今天在國道3號古坑服務區開設嘉義縣物產館，現場打造「國道鳳梨田」地景，買一送一直接回饋消費者支持，嘉義縣府藉由專區設置推廣品質優良農產品及拓展通路。

國道3號古坑服務區的嘉義縣物產館今天舉行開幕，由嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委陳明文等人共同剪綵，現場並以USB行動電源果汁機現榨鳳梨汁，在艷陽下暢飲，立即消暑解渴。

翁章梁致詞表示，國道3號古坑服務區的嘉義縣物產館，提供多元的農特產品供旅客選擇，伴手禮或當季新鮮水果都可供選購；其中每年4到8月是嘉義鳳梨盛產季節，產量最大宗的台農17號金鑽鳳梨產地就在民雄鄉，鳳梨細嫩多汁，品嚐正是時候。

現場特別打造「國道鳳梨田」地景，只要向農民買1顆，就讓民眾自己採收1顆，買一送一活動直接回饋消費者；翁章梁在現場利用USB行動電源果汁機，示範現榨鳳梨汁，希望讓嘉義鳳梨如「飲」隨行，融入民眾生活中。

嘉義縣農業處說明，國道3號古坑服務區的嘉義縣物產館上架有75家業者、175項商品，包括嘉義縣當令的特色新鮮水果鳳梨，以及嘉義優鮮品牌的山葵醬、鵝油、麻油、苦茶油等，提供休憩旅客購買新鮮農產品及伴手禮。

農業處指出，縣府透過專區的設置，拓展多元通路，提供嘉義縣農特產品展售平台，與農民一同行銷開創多元通路。（編輯：李亨山）1110604

國道3號古坑服務區的嘉義縣物產館4日舉行開幕活動，現場也打造「國道鳳梨田」地景，民眾只要向農民買1顆鳳梨，就讓民眾自己採收1顆，買一送一活動直接回饋消費者支持。中央社記者黃國芳攝 111年6月4日
國道3號古坑服務區的嘉義縣物產館4日舉行開幕活動，現場也打造「國道鳳梨田」地景，民眾只要向農民買1顆鳳梨，就讓民眾自己採收1顆，買一送一活動直接回饋消費者支持。中央社記者黃國芳攝 111年6月4日
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