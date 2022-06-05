議員籲忠孝西路開放騎機車 北市府允重啟評估

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北車站前忠孝西路禁行機車超過40年，台北市交通局107年曾研擬開放機車通行，但模擬計算後發現將造成車流堵塞而作罷，如今在議員要求之下，交通局將重啟評估。

國民黨台北市議員李明賢日前在市政總質詢上表示，台北車站前忠孝西路禁行機車為前總統李登輝任台北市長時所下命令，至今已超過40年，與當前時空環境背景已有不同，但市府仍維持舊制。

台北市交通局長陳學台當時答詢坦言，禁行機車命令早在交通局成立前就已實施，現在已經找不到原因，研判是因為當時忠孝東路是公車班次最多的道路，而大車死角多、視線差，才禁行機車。

李明賢指出，10年來機車騎士誤闖忠孝西路被開的罰單超過3萬張，光107年就7000多張，平均每天有20人誤闖，突顯這路段禁行機車的不合理處。

李明賢表示，交通局上次評估解禁已是107年，時隔已久，現在路型、車流都與當年大相徑庭，公車專用道也拆除了，不該再把這個歧視機車族、違反道路平權的禁令推給「歷史共業」，應檢討政策合理性，開放試行。

台北市長柯文哲回應，好像沒有必要維持禁止機車通行，回去會檢討看看；陳學台說，公車路線、交通量都已經改變，可以持續檢討。

無黨籍議員林亮君指出，忠孝西路是台北市第一條禁行機車道路，成為機車族的「黑洞區」，每到這邊就要大迴轉避開，結果只能塞在周邊道路上，無助舒緩車流。

林亮君說，機車族期盼解禁已久，交通局應保持開放態度，甚至試辦在特定時間內開放機車行駛，有條件一步步開放。

陳學台表示，這幾年有針對公車路線或班次做調整，今年會再做一次檢討，會朝這方向研議。（編輯：張銘坤）1110605