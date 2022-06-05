兒童疫苗覆蓋率逾63% 桃園規劃再開社區接種站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市長鄭文燦5日表示，桃園市不僅65歲以上長者第3劑疫苗覆蓋率突破76%，為六都最高，市府也規劃再開BNT及莫德納疫苗社區接種站，衝刺疫苗覆蓋率。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市長鄭文燦今天表示，截至目前桃園市5歲到11歲學童已有9萬9735人完成疫苗接種，第1劑覆蓋率逾63%，市府規劃再開社區接種站，衝刺覆蓋率，早日達到群體免疫門檻。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天新增5793例本土個案，確診數較昨天下降16.35%，下降速度很明顯，代表疫情已經慢慢往下滑。

鄭文燦指出，以全市人口數226萬3430人計算，疫情以來桃園累計本土病例共31萬3851例，盛行率約13.8%。桃園市不僅65歲以上長者第3劑疫苗覆蓋率突破76%，為六都最高，市府也規劃再開BNT及莫德納疫苗社區接種站，衝刺疫苗覆蓋率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦說，全市共195所國小、600所幼兒園，5至11歲學童共15萬8064人，扣除確診3個月內不建議接種者2萬2737人，共13萬5327人符合接種資格，截至目前已有9萬9735人完成接種，其中6萬8696人選擇輝瑞兒童疫苗、2萬2175人接種莫德納疫苗，另有8864人前往合約診所接種，5歲至11歲學童第1劑疫苗覆蓋率已突破63%。

鄭文燦表示，此外，今天還有2處兒童疫苗大型接種站施打及16所學校安排入校接種，預計接種人數將再增加4000至5000人；此外，全市共105所國、高中，將安排於10日前完成BNT疫苗追加劑接種。（編輯：陳仁華）1110605