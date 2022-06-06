台南專責病房醫護人力吃緊 高薪募照服員助紓解

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奇美醫學中心依照現有制度安排完成訓練的照護輔佐人力（照服員）納入專責病房團隊，協助護理師提供餵食、翻身、更衣等照顧工作。（奇美醫學中心提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月6日

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南醫護人力因疫情吃緊，網路流傳有看護機構徵求專責病房照服員，最高可月領逾新台幣20萬元，奇美醫學中心則指出，中央計畫是給予每8小時5000元津貼，已有人報名受訓。

近日網路流傳台南看護業者徵才廣告，內容指稱到奇美醫學中心等醫院的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專責病房擔任照服員，每天工作8小時5000元、工作12小時7500元，最多可月領超過20萬元，高薪引發網友議論，還有人認為是假消息。

奇美醫學中心今天發布新聞稿指出，衛福部為因應確診人數增加，照護護理人力吃緊，負荷增加，啟動專責病房Skill-Mixed照護模式，由醫院現有制度安排完成訓練的照護輔佐人力納入專責病房團隊，以照護工作分級，協助護理師提供餵食、翻身、更衣等照顧工作。

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奇美醫學中心表示，衛福部的計畫是每班8小時發給5000元津貼，但因專責病房照護工作需長時間穿著防護衣，也有被感染風險，工作比一般照服員辛苦且複雜，還要先經過訓練，短時間內要找到足夠人才也不容易。

奇美指出，目前院內一般專責病房171床，重症專責病房22床，總共193床，院方與平日配合的看護公司合作，希望招募28名照服員，目前有16人報名，但要完成相關訓練後才能加入專責病房團隊。（編輯：陳仁華）1110606