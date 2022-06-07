桃園加碼國小快篩每人2劑 預計6/9發放

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園加碼給各國小的鼻腔快篩劑在6月9日發放，每名學生2劑；長者接種疫苗第4劑部分，預計會在6月中下旬達到與第3劑間隔時間，屆時以造冊方式接種。

桃園市今天新增6630例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，長者接種疫苗第4劑部分，大部分長者會在6月中下旬達到與第3劑間隔滿5個月，屆時會按照年齡層以造冊方式接種。

鄭文燦表示，市府購買的26萬4000劑鼻腔快篩，預計在6月9日發放給各個國小，每名學生2劑，這是桃園版的加碼，中央的也會發放；唾液快篩部分，已經發放給幼兒園。

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鄭文燦表示，195所公私立國小及600家幼兒園，已經在6月5日完成集中接種，完成接種人數約10萬4718人，另有約2萬6785人因確診，尚處於不建議接種時期。

鄭文燦表示，桃園25個社區接種站，會在6月8日上午提供莫德納疫苗接種服務，除一般民眾，6歲到11歲兒童也可由家長陪同接種；6月11日上午及下午，提供BNT疫苗接種，5歲到11歲兒童可以來接種輝瑞兒童疫苗，12歲至17歲也可以接種BNT疫苗第3劑。（編輯：方沛清） 1110607