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金門國高中生第3劑8日施打 縣府配合議會快篩

2022/6/7 17:26
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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣今天新增108名確診者，縣府表示，高中職和國中學生疫苗追加劑（第3劑）將從明天起，採到校集中施打方式；對縣議會要求快篩陰性才能進入會場；縣府表示，全力配合。

縣府秘書長陳祥麟與縣衛生局長李錫鑫下午接受記者聯訪，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情。

陳祥麟表示，金門高中和金門高職，以及縣內國中學生第3劑疫苗，將從明天起施打，採到校集中方式接種，以提高學生疫苗覆蓋率及保護力。

金門縣議會第7屆第7次定期會明天開議，縣議會發布新聞表示，將在議會設置快篩站，由衛生局派駐護理人員為縣府與會人員進行試劑快篩檢測。縣議會要求縣府人員應自行安排分流來報到，並在會議期間，每天上午9時30分開議前完成受檢；檢測結果為陰性者，才可持證明進入會場開會。會期預定7月7日結束。

對此，陳祥麟表示，縣府會全力配合辦理。

根據金門縣流行疫情指揮中心統計，確診累計2940例，目前收治中63例，其中，無症狀或輕症48例、中症14例、重症1例；確診者居家照護669例。李錫鑫指出，衛生福利部金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前尚有空床22床。（編輯：張芷瑄）1110607

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