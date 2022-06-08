雲林縣高中以下學校 6/13起恢復實體上課

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（中央社記者蔡智明雲林縣8日電）雲林縣政府今天表示，縣內5至11歲兒童疫苗接種率已達82.5%，國、高中多數學生也已完成2劑疫苗施打，高中以下學校及幼兒園，6月13日起恢復實體課程。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，下週高中以下學校開始將陸續辦理期末考、畢業典禮等重要活動，為方便學校課程活動安排，高中以下學校及幼兒園13日起恢復實體課程。

雲林縣新聞處長羅楚東告訴中央社記者，縣內5至11歲兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率已達82.5%；國、高中多數學生也已完成2劑疫苗施打，是恢復實體課程的主要考量。

羅楚東說，若學生家長基於防疫目的有特殊考量，可為其子女請防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄。

楊姓民眾告訴中央社記者，自己2個孩子一個讀國中、一個讀高中，每天在家中線上教學，也不知學到什麼，上班日中午都要回家看小孩、準備午餐，讓她累死了，孩子能回學校上課，實在鬆口氣。

雲林縣高中以下學校及幼兒園，5月23至29日全面暫停實體課程，改採線上遠距教學，因疫情嚴峻又延2週，下週一起恢復到校上課。（編輯：郭諭儒）1110608