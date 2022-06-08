幼兒園孩童親送卡片致謝 南投防疫人員好窩心

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為向南投縣衛生局防疫人員致謝，私立基督教大衛王幼兒園孩童8日下午由家長陪同，到衛生局送上親手繪製的謝卡，還有雞精、牛奶花生、咖啡等當作禮品，溫暖心意讓防疫人員感到相當窩心。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月8日

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）一群幼兒園孩童用注音寫下「有你們真好」，一張卡片鼓舞防疫人員疲累的心，南投縣衛生局長陳南松不忘提醒小朋友，勤洗手、戴好口罩、打疫苗，遠離病毒侵擾。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布新增1705例確診。為感謝防疫人員努力，私立基督教大衛王幼兒園帶領孩童辦理感恩活動，下午由家長陪同孩童到衛生局送上親手繪製的謝卡，還有雞精、牛奶花生、咖啡當禮品，小小心意讓防疫人員感到相當窩心。

園方表示，這是一種機會教育，參加的孩子都已打疫苗，做好個人防護；陳南松則不忘「防疫機會教育」，提醒小朋友勤洗手、戴好口罩、多喝水、打滿疫苗，以遠離病毒威脅。

另外，陳南松指出，中部疫情進入高原期，重症轉院到台中等地越來越困難，因應病患需求，衛生福利部南投醫院、竹山秀傳醫院、台中榮民總醫院埔里分院等醫療機構增加病床，衛生局展開區域聯防，病患若有轉院需求，就近轉到鄰近醫院，如病床滿載或急重症病患，才考慮轉送外縣市醫學中心。

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不過，還是有人力緊繃狀況，陳南松說，雖然仍有床位，但醫護紛傳確診、人力不足，也有醫院反映專責病床因具染疫風險鬧人力荒，開出每天新台幣7500元行情，仍招聘不到照顧服務員。

陳南松表示，疫情進入高原期，呼籲民眾珍惜醫療資源，非急迫性醫療建議暫時不要到醫院，以免增加醫護人員負擔，慢性病患就醫盡量透過視訊診療，若是確診者務必把握投藥期，減少中重症發生，就可減少病床及照護壓力。（編輯：郭諭儒）1110608