地制法修正 雲林北港鎮長代理案第4度派換

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（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）地制法部分條文修正通過，配偶及四親等內的血親等不得代理地方行政首長職務。雲林縣政府依新法昨天再次指派縣府簡任祕書張庭魁代理北港鎮長，為此屆北港鎮長第4度派換。

立法院會今年5月10日三讀通過地方制度法第57條、第78條及第82條修正案，明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長及村里長，因案停職或解職時，上級政府指派代理人員不得為配偶、前配偶、四親等內的血親、三親等內的姻親關係，解決實務上代理人資格爭議。

雲林縣政府民政處今天表示，前北港鎮長蕭永義任內涉以新台幣120萬元到150萬元不等代價，分批買賣清潔隊隊員的正式職缺。經判刑10年2月定讞，已於上月發監執行。

雲林縣民政處指出，蕭永義在民國109年10月被雲林地檢署聲請羈押獲准，縣府指派張庭魁代理；雲林地方法院去年6月判決，蕭永義因而被停職，縣府派蕭永義的胞姊蕭美文代理。

監察院去年7月通過蕭永義的彈劾案，並移送懲戒法院審理，懲戒法院在同年10月判決蕭撤職並停止任用3年，縣府再派蕭美文繼續代理鎮長。

雲林縣民政處表示，地方制度法部分條文修正上月完成三讀，雲林縣府上月底接到內政部公文，因此重新指派張庭魁回鍋代理北港鎮長，昨天完成交接就職。

雲林縣民政處指出，除了北港鎮長外，褒忠鄉馬鳴村長及口湖鄉頂湖村長職缺代理案有類似情況，將由公所另改指派人代理。（編輯：戴光育）1110609