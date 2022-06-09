花蓮累計4.4萬餘人染疫 衛生局估已過高原期

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花蓮縣此波COVID-19疫情累計4.4萬餘人染疫，衛生局推估花蓮應已過確診高原期，將逐漸下降。圖為環保人員清消公共區域。 （花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月9日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮縣此波COVID-19疫情累計4.4萬餘人染疫，依人口數比高於全國平均值，衛生局今天說，花蓮應已過高原期，將逐漸下降，推估6月15日至20日間，單日確診數會降至千人以下。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增1127例個案，自3月底至今累計4萬4243人確診，還有145人住院，1510人隔離中。

衛生局長朱家祥表示，這波疫情自3月31日起至6月7日的確診數趨勢分析，顯示5月27日至31日是最高原期，之後逐漸趨緩，研判花蓮已度過確診高原期；推估6月15日至20日之間，花蓮單日確診數可望降到千人以下。

朱家祥提醒，病毒仍存在環境中，除COVID-19，還有諾羅、腸病毒等各種病毒，大家應藉此機會養成良好的健康生活習慣，均衡飲食、充足睡眠、適當運動，以及戴口罩、勤洗手、保持適當社交距離等，讓身體抵抗力來戰勝病毒。

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對於施打疫苗狀況，昨天中正體育館和吉安國小大型疫苗接種站有400多名孩童完成接種。其他鄉鎮民眾若要打疫苗，5至11歲孩童到縣內各鄉鎮市衛生所預約接種，12歲以上到合約醫療院所預約接種，這是依據年齡層施打劑量不同而分流。

0至6歲兒童免費領取快篩試劑，朱家祥指出，統計截至7日止，只有3成民眾領取，呼籲家長不要放棄權益，全縣有63家社區藥局可以免費領取。（編輯：張芷瑄）1110609