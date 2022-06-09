防疫關懷包夾帶競選文宣 中市府：已要求改善

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台中市政府9日下午召開線上防疫記者會，副市長令狐榮達（圖）表示，台中市新增1萬570例COVID-19本土確診個案，目前仍處疫情高原期，因此從6月13至17日止，高中以下至公幼仍暫停實體課程，續採線上教學。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）有民眾反映，收到台中市政府防疫關懷包中，夾帶里長或議員參選人選舉文宣物品，甚至送達關懷包的人員身穿競選背心；市府表示，夾帶競選文宣物品確實不妥，已要求改善。

市府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中表示，台中市新增1萬570例本土確診個案。

令狐榮達表示，由於台中目前正處疫情高原期，單日確診數仍有1萬例，「線上教學」措施對避免孩童在校群聚確診，有一定程度的幫助，因此從6月13日至17日止，高中以下至公幼仍暫停實體課程，仍採線上教學，後續將視疫情發展再滾動檢討。

至於兒童疫苗施打部分，令狐榮達說，統計至昨天為止，輝瑞部分施打10萬120人、莫德納施打3萬7162人，共施打13萬7282人，疫苗涵蓋率已突破7成，達70.76%；另國高中第3劑輝瑞疫苗施打人數則已有3萬8979人。

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媒體提問，有民眾收到市府的防疫關懷包中，夾帶里長或議員參選人的選舉文宣與選舉小物，是否會懲處或開罰。民政局長吳世瑋說，關懷包夾帶競選物品確實非常不妥，已請區公所了解實際情形，要求里辦公室改善。

至於有民眾反映，送達關懷包的人員身穿競選背心，吳世瑋表示，因物流量能無法及時消化，感謝里長協助發送關懷包，但若身穿的背心有競選字眼，都認為不太妥當，建議應穿著現任職務的背心，送關懷包是要去關心民眾，不宜夾帶競選活動。（編輯：陳仁華）1110609