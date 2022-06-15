花蓮贈幼童未經EUA唾液快篩 衛生局：國外評價良好

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮縣獲得企業捐贈唾液快篩試劑，免費提供給家中有2歲以下孩童的家長領取使用，衛生局說明，雖尚未獲食藥署EUA，但在國外評價良好，若有疑慮可由醫師再做PCR檢測。

花蓮縣政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，花蓮今天新增901例確診個案，此波疫情已累計4萬9581人染疫，目前還有156人住院，1158人隔離中。

花蓮縣長徐榛蔚表示，為照顧鄉親健康，積極爭取資源，獲得企業捐贈唾液快篩試劑，免費提供給家中有2歲以下孩童的家長領取使用，可攜帶兒童健康手冊至縣內各戶政事務所專櫃領取。

獲贈的唾液快篩試劑有6700組，每組2支，以1人1組為限。領取時間為17日至23日上班時間，週六、日上午可領取。

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由於這款唾液快篩試劑型號不在衛福部專案輸入核可名單上，是否可靠安全無虞，花蓮衛生局長朱家祥解釋，雖未經食品藥物管理署的緊急使用授權EUA，但在國外評價良好，是英國設計、德國製造、馬來西亞組裝，通過歐盟認證。

朱家祥說，自己是兒科醫師，幼兒也會感染COVID-19，台灣沒有針對0至2歲兒童的快篩試劑，不建議父母在家使用戳鼻快篩試劑為這麼小的兒童使用，具有危險性；若父母用唾液快篩試劑驗出孩子陽性，尚有疑慮，可送至醫院，由醫師再做PCR檢測，希望能早期診斷、早期治療。（編輯：郭諭儒）1110615