新竹市客雅溪出現120公分鱷龜 市府呼籲勿棄養

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新竹市有民眾在客雅溪發現一隻大鱷龜，市府獲報後派員誘捕，歷經2小時成功捕獲並送往新竹市立動物園，經檢查，這隻鱷龜體長約120公分、體重約72公斤，無外傷，目前已安置於園內觀察。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月15日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）昨天下午有民眾在客雅溪發現1隻鱷龜，新竹市政府立即派員捕捉後，將其送至新竹市立動物園，經查體長120公分、體重72公斤，呼籲民眾勿棄養。

新竹市政府今天發新聞稿表示，昨天下午4時許接獲民眾通報，指經國路二段與竹香南路、竹香北路交接處的和平橋下方客雅溪發現1隻鱷龜，市府立即派員前往捕捉。

產業發展處指出，當時鱷龜因受驚擾潛伏河底，使用撈網誘捕，歷2小時終於成功捕獲，送往新竹市立動物園，經檢查這隻鱷龜體長約120公分、體重約72公斤，無外傷，目前已安置於園內觀察。

產發處表示，鱷龜原生於北美洲，為大型淡水龜，體重可達110公斤，背甲上具有明顯的3列鋸齒狀突起，鷹嘴狀的嘴喙具有強大咬合力，堪比鱷魚等大型猛獸。

產發處表示，由於鱷龜天性凶猛且咬合力強大，遭棄養後在台灣溪流幾乎沒有天敵，除了造成自然生態破壞，更可能危害到民眾安全。

市府呼籲民眾切勿任意棄養寵物，否則可依野生動物保育法或動物保護法等相關規定裁處。（編輯：方沛清）1110615