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新北徵用7集檢中心 三重首退場轉防疫旅館

2022/6/17 17:08
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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市府在COVID-19疫情期間共徵用防疫旅館轉型設置7家集中檢疫中心，隨著疫情漸緩，市府今天解除三重集檢中心的徵用，後續將視疫情趨緩程度，逐步解除其他6家的徵用。

市政府發布新聞稿表示，過去共徵用防疫旅館開設泰山、三重、淡水、新店、深坑、淡海及板橋等7家集中檢疫中心，提供1368間房、2177床的收治量能。

近期隨著新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，確診人數下降，集中檢疫中心占房率降至21%，因此，市府今天解除三重集中檢疫中心徵用，其他6家集檢中心將於7月再依疫情狀況檢討是否解除徵用。

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侯友宜今天前往三重集檢中心頒發感謝狀，感謝醫護及集中檢疫中心團隊的辛勞。三重集中檢疫中心累計收治 552名確診者，後送轉醫院10人，轉居家照護1人，穩定解離541人。

衛生局表示，目前疫情雖有趨緩，市府仍持續觀察並隨時調整防疫策略，後續將視疫情趨緩程度逐步解除徵用集中檢疫中心，解除徵用後將由觀光旅遊局輔導轉型為防疫旅館，讓整體防疫仍保有一定量能。（編輯：李錫璋）1110617

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