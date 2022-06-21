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中市確診死者大甲殯儀館可辦告別式 23日上路

2022/6/21 16:15（6/21 17:16 更新）
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台中市政府民政局專門委員柯宏黛21日在台中市疫情指揮中心線上防疫記者會宣布，為讓家屬能見上確診死者最後一面，告別新措施將於23日起實施，初期免費提供透明視窗型屍袋。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月21日
台中市政府民政局專門委員柯宏黛21日在台中市疫情指揮中心線上防疫記者會宣布，為讓家屬能見上確診死者最後一面，告別新措施將於23日起實施，初期免費提供透明視窗型屍袋。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月21日
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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市政府今天指出，兼顧防疫與治喪需求，規劃確診死者告別新措施，23日起將免費提供視窗型屍袋，並在大甲殯儀館設置專區供辦理簡易告別儀式，撫慰家屬失去親人的傷痛。

衛生福利部疾病管制署自公元2020年1月15日起將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）列為第5類法定傳染病，明定確診個案死亡24小時內須通報當地主管機關，希望盡速火化或經衛生機關報准後深埋。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，考量公共衛生、火化量能等，按第5類法定傳染病規定處理、不會更改，強調主管機關及業者都會妥善處理。

不少確診死者的家屬感嘆見不到親人最後一面，台中市政府今天下午在線上防疫記者會宣布，為兼顧防疫與治喪需求，規劃確診死者告別新措施，讓家屬安心告別。

台中市民政局專門委員柯宏黛會中表示，為讓家屬能見上確診死者最後一面，告別新措施將於6月23日起實施，初期免費提供透明視窗型屍袋，並尊重家屬意願，有需求家屬可委由殯葬業者至台中市生命禮儀管理處指定地點領取。

柯宏黛說，市府並規劃於大甲殯儀館設置專區，提供臨時停柩、瞻仰遺容，家屬並可在殯儀館專區設置牌位祭拜、誦經及辦理簡易告別儀式，撫慰家屬失去親人的傷痛。

民政局並透過新聞稿說明，今年4月起COVID-19本土疫情升溫，台中市自4月19日至6月20日確診火化人數共計708人，其中台中市籍有401人。（編輯：戴光育）1110621

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