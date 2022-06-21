竹市大坪頂納骨塔 永恆之丘獲德國紅點設計獎

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新竹市政府21日發布新聞稿指出，大坪頂納骨塔「永恆之丘」以設計力導入翻轉公共設施，用美感、美學超脫生死離別的憂傷，獲德國紅點設計獎肯定。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市府今天表示，大坪頂納骨塔「永恆之丘」，以設計力導入翻轉公共設施，用美感美學超脫生死離別的憂傷，凸顯城市美學與創意，獲德國紅點設計獎。

新竹市政府提供新聞資料指出，「永恆之丘」以無梁柱的設計工法搭配天井，讓整體空間更為通透與開放，藉由無死角的空間安排，打造開放、光線流動的空間。

市府說，在「永恆之丘」內，也種有植物，藉由自然力量，間接泯除民眾對納骨塔的反感與恐懼，用新的巧思為台灣的殯葬空間，帶來全新思考點。

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市長林智堅表示，過去納骨塔給人距離感、恐懼感，藉由建築師與設計者的巧思，讓納骨塔成為親近的空間，傳遞生命永恆的意義。同時，提供逝者優質的長眠環境時，生者也能利用美好空間思念親友。

民政處長張力可表示，各公墓進行遷葬工作的同時，新竹市納骨塔既存塔位不足的問題也浮現，興建新的納骨塔成為首務，雖時間緊迫，仍將設計力與美學融入納骨塔，也打破既定冰冷的印象，讓生者步入永恆之丘時，感受到永恆的意義，緬懷故人。（編輯：李錫璋）1110621